Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Transferlerimiz devam ediyor. Sezonun başındayız daha. Zalgiris maçında bazı transferlerimiz oynamadı. Onların da katkısı olduğu zaman Galatasaray'ın geçen sene sağladığı başarının daha iyisini bu sene başaracağını düşünüyorum. Çok önemli oyuncular transfer ettik. Galatasaray bir yıldızlar kulübü oldu." dedi.

"OYUNCULARIMIZA TALEP VAR"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı ayrıca, "Oyuncularımız Avrupa seviyesinde talep de görüyor. Transfer talepleri var. Ama biz kulübün omurgasını tutmak suretiyle bu sene de başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha sezon başlamadı, hazırlık safhasındayız şu anda. İnşallah sezona iyi başlayıp, iyi şekilde bitireceğiz" sözlerini sarf etti.