Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2022-2023 sezonunun 1. transfer ve tescil döneminde bonservis bedelleri için 26 milyon euro harcadıklarını söyledi.

GSTV'de kulübün gündemini değerlendiren Başkan Özbek, konuşmasına tesisleşme çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek başladı. Özbek, Futbol A Takımı'nı gelecek sezon Kemerburgaz'da yapılacak tesislere taşımak istediklerini aktardı.

Transfer dönemine ilişkin detayları da paylaşan Dursun Özbek, maliyetler açısından endişe edecek bir durumun olmadığını ifade ederer, şöyle konuştu:

Geçen transfer döneminde yaklaşık 28 milyon euro para harcanmış, bu dönemde ise biz 26 milyon euro para harcamışız. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Bu 26 milyon euronun içinde, yeni gündeme gelen 21 yaş altı futbolcuların transferi de söz konusu. 21 yaş altı transferi, Galatasaray'ın ya da futbol takımının geleceğini imar etmekle aynı şey. Biz en büyük yatırımı burada yaptık. Danimarka'dan Mathias Ross, Avusturya'dan da Türk vatandaşı olan Yusuf Demir'i aldık. İkisine 7 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedik. Neden? Galatasaray'ın geleceği için. Yaptığımız transferlerden 21 yaş altını çıkardığımız zaman, 18 milyon euro diğer transferler için bonservis harcaması yapmışız. Bazı oyuncuları da sattık. Elde ettiğimiz bonservis gelirleri, bonuslar hariç aşağı yukarı 12,5 milyon euro. Buradan çıkardığınız zaman 5,5-6 milyon euroya demek ki biz muazzam bir transfer yapmışız.

"BU KADAR YILDIZ FUTBOLCUNUN TRANSFER EDİLDİĞİ BİR DÖNEMİ OLMADI"



Yeni sezon için takımdan 26 futbolcu gönderilip, 13 oyuncu transferi yapıldığını bildiren Dursun Özbek, "Bu 13'ün içinde 2'si 21 yaş altı grubuna ait. Diğerleri de Avrupa'nın en önemli takımlarından transfer edilmiş futbolular. Dünya yıldızı olarak ifade edebileceğimiz Porto, Arsenal, Napoli, Manchester United, Benfica, PSG... Benim bildiğim hiçbir tarihte Galatasaray'a bu kadar yıldız futbolcunun transfer edildiği bir dönemi olmadı." şeklinde konuştu.

Bu sezon Avrupa kupalarında olmadıkları halde yıldız futbolcuların Galatasaray'ı tercih ettiğini vurgulayan Başkan Özbek, "5,5-6 milyon euroluk ekstra maliyetle bu kadar yıldız futbolcuyu bir araya getirmek çok önemli. Burada büyük başarı var. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ICARDİ'NİN BONUSU, 20 GOL ATARSA 75 BİN EURO"



Transferlerden Mauro Icardi'yle ilgili detayları paylaşan Özbek, "Ücretine katkı verdiğimiz bölüm 750 bin euro. Icardi'nin 20 gol atarsa 75 bin euro bonusu var. Kazanılan maç başına vereceğimiz bonus 3 bin euro. Öyle çok daha önceden yapıldığı gibi puan başına bonus söz konusu değil." dedi.

Geçmişte Galatasaray'a birçok yıldız futbolcu geldiğini anlatan Dursun Özbek, maaş skalaları arasında farklara da değinerek, "Onların maaş skalasıyla bugünkü getirdiğimiz oyuncuların maaş skalası arasında lehimize büyük fark var. Galatasaray'ın her kuruşuna dikkat ederek, en faydalı olabilecek futbolcuların transferini yaptık. Geçen sene yaklaşık 28 milyon 600 bin maaş skalası, bu sene de 29 milyon 300 bin euro mertebesinde. Yaklaşık aynı rakamları tutmak suretiyle bu sezona takımı hazırladık." şeklinde konuştu.

Yeni transferlerle beraber, taraftarların da desteğiyle bu sene hedefe koşacaklarına inandığını vurgulayan Özbek, "Galatasaray artık Avrupa'da oynamalı. Güzel futbol oynuyoruz. Şampiyonluk hedefine yürümek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Güzel bir takım kurduk. Galatasaray artık sahada keyif veriyor. Yaptığımız transferlere baktığınız zaman, Abdülkerim Bardakçı'dan Icardi'ye kadar olan periyotta her transfer bizi sevinç yumağı haline getirdi. Çok başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Dünya yıldızı futbolcuları ekibimize kattık. Geçen seneki maaş skalasını bir santim dahi oynatmadan yeni bir takım kurduk." değerlendirmesinde bulundu.