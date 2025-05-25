Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması: Kararı kendisi verecek

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, kutlamalara devam ediyor. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ile ilgili konuşan Dursun Özbek "Osimhen çok önemli bir futbolcu. Bu sezon büyük katkı verdi, şampiyonlukta büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar. Galatasaray, onu önümüzdeki sene de oynatmak isteyecektir. Bu tek taraflı bir karar değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Dursun Özbek, "Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. Birlik ve beraber olduğumuzda, kazandığımız şampiyonlukları gördünüz. İnsanların motivasyonunu gördünüz. Yenikapı'yı doldurduk. Taraftarımıza ve bizi seven herkese teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta onların katkısı çok büyük. İnşallah önümüzdeki yıl da benzer bir şekilde hazırlanıp Avrupa'da da başarı getirmek istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, onlara iyi eğlenceler. Taraftarımız bize inansın ve güvensin. Önümüzdeki sene elimizden geleni yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene de benzer bir kutlama yaparız." dedi.