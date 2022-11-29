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Spor

Dusan Alimpijevic 3 yıl daha Bursaspor'da

Frutti Extra Bursaspor, Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

IHA29 Kasım 2022 Salı 17:49 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic 3 yıl daha Bursaspor'da
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Başkanımız Sezer Sezgin, Genel Menajerimiz Nedim Yücel ve Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'in katıldığı imza töreni Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirildi" denildi. Sırp çalıştırıcı, "Bu kulüpte ve bu şehirde olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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