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Spor

Dusan Alimpijevic: Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 01:18 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic: Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli koç; "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. En iyimizi vermeye çalıştık. Sonuna kadar çalıştık. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Berk Uğurlu'yla gurur duyuyorum. Sakat sakat oynadı. Çok iyi iş çıkardı." sözlerini sarfetti.

Dusan Alimpijevic sözlerinin devamında; "Bu takım karakterini sezon başından beri gösterdi. Kesinlikle gurur duymalıyız. Ne istediysem aldım bugün onlardan. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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