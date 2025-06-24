Dusan Alimpijevic: Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli koç; "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. En iyimizi vermeye çalıştık. Sonuna kadar çalıştık. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Berk Uğurlu'yla gurur duyuyorum. Sakat sakat oynadı. Çok iyi iş çıkardı." sözlerini sarfetti.

Dusan Alimpijevic sözlerinin devamında; "Bu takım karakterini sezon başından beri gösterdi. Kesinlikle gurur duymalıyız. Ne istediysem aldım bugün onlardan. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.