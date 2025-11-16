İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Dusan Alimpijevic: Kulüp rekoru kırdık, tarihe geçtik

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Trabzonspor galibiyetinin ardından takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sırp antrenör, siyah-beyazlıların Basketbol Süper Lig tarihinde ilk kez sezona 8'de 8 ile başlamasının çok özel bir anlam taşıdığını söyledi.

16 Kasım 2025 Pazar 18:29
Dusan Alimpijevic: Kulüp rekoru kırdık, tarihe geçtik
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Trabzonspor galibiyetinin ardından takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sırp antrenör, siyah-beyazlıların Basketbol Süper Lig tarihinde ilk kez sezona 8'de 8 ile başlamasının çok özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u deplasmanda 98-84 mağlup etti.

Maçın hemen ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Takımı ile gurur duyduğunu dile getiren Sırp antrenör "Kulüp rekoru kırdık, tarihe geçtik. Bu bizim için çok özeldi. Takımımla gurur duyuyorum, taraftarımla gurur duyuyorum. Sadece gurur duyuyorum, başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

  • Beşiktaş Basketbol
  • Dusan Alimpijevic
  • Basketbol Süper Lig

