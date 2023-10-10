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Spor

Dusan Alimpijevic: Rakibimizi çok iyi analiz ettik

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Kupası'nda Ukrayna temsilcisi Prometey'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

10 Ekim 2023 Salı 23:39 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic: Rakibimizi çok iyi analiz ettik
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Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Kupası'nda Ukrayna temsilcisi Prometey'i 92-70 yendikleri maçta ortaya koydukları oyundan mutlu olduğunu söyledi.

Dusan Alimpijevic, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alimpijevic, kazandıkları maçtan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İyi oynadık ve çok konsantreydik. Bundan dolayı çok mutluyum. Uzun zaman sonra Avrupa Kupası'nda böyle bir maç oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Çok kısa bir süre önce ligde maça çıkmıştık. Özellikle kondisyonerimiz Marko Sekulic'in takımı hazırlamasından dolayı mutluyum. Asistan koçlarımız rakibimizi çok iyi analiz etti." ifadelerini kullandı.

Prometey'in başantrenörü Ronen Ginzburg ise Beşiktaş'ın bu maçı kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Ginzburg, maçtan dolayı siyah-beyazlıları tebrik ederek, "Beşiktaş kazanmayı hak etti. Bu maçta bir oyuncu daha kaybetmemizden korkuyordum. Çok söyleyeceğim bir şey yok. İlk dakikalarda savunmada çok sıkıntı yaşadık. Bu maç, bizim için bir ders olacak." diye konuştu.

  • Dusan Alimpijevic
  • Beşiktaş Emlakjet
  • Avrupa Kupası

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