İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7808
  • EURO
    46,8584
  • ALTIN
    4280.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Alimpijevic: Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız
Spor

Dusan Alimpijevic: Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, 'Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız. Daha agresif ve tutkulu olmak istiyoruz' dedi.

IHA26 Haziran 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic: Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko'ya 84-68'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, seriyi 4-1 kaybetti ve sezonu 2. tamamladı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına güzel bir sezon olduğuna değinen Sırp teknik adam, "Takımımla, bu kulüple gurur duyuyorum. Bu kulübün koçu olduğum için çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum; oyuncularımıza, doktorlara, yardımcı koçlara. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Birçok kez gururumuzun ve saygınlığımızın olduğunu kanıtladık. Kulübümüz için karakterli bir şekilde oynadık. 2 yıl içinde büyük ilerleme yaşadık. Bunun için kulüple gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız. Daha agresif ve tutkulu olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın bu sene olduğu gibi bizi desteklemesini istiyorum. Hangi sahada oynarsak oynayalım biletler tükendi. Bundan dolayı çok mutluyum. Ayrıca Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Harika bir sezon geçirdiler. 3 kupa kazandılar. Jasikevicius oyuncularıyla çok güzel bir sezon geçirdi. Bunu hak ettiler" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında da konuşan Alimpijevic şunları söyledi:

"Taraftarlarla birbirimize karşılıklı sevgi besliyoruz. Beşiktaş'ın koçu olmaktan çok keyif alıyorum çünkü bana ve takımıma duydukları sevgiyi hissedebiliyorum. Bu yüzden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

  • Dusan Alimpijevic
  • Beşiktaş
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.