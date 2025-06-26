Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko'ya 84-68'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, seriyi 4-1 kaybetti ve sezonu 2. tamamladı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına güzel bir sezon olduğuna değinen Sırp teknik adam, "Takımımla, bu kulüple gurur duyuyorum. Bu kulübün koçu olduğum için çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum; oyuncularımıza, doktorlara, yardımcı koçlara. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Birçok kez gururumuzun ve saygınlığımızın olduğunu kanıtladık. Kulübümüz için karakterli bir şekilde oynadık. 2 yıl içinde büyük ilerleme yaşadık. Bunun için kulüple gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız. Daha agresif ve tutkulu olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın bu sene olduğu gibi bizi desteklemesini istiyorum. Hangi sahada oynarsak oynayalım biletler tükendi. Bundan dolayı çok mutluyum. Ayrıca Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Harika bir sezon geçirdiler. 3 kupa kazandılar. Jasikevicius oyuncularıyla çok güzel bir sezon geçirdi. Bunu hak ettiler" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında da konuşan Alimpijevic şunları söyledi:

"Taraftarlarla birbirimize karşılıklı sevgi besliyoruz. Beşiktaş'ın koçu olmaktan çok keyif alıyorum çünkü bana ve takımıma duydukları sevgiyi hissedebiliyorum. Bu yüzden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."