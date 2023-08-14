İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,075
  • EURO
    29,6733
  • ALTIN
    1662.88
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Tadic: Baskıyla başa çıkmayı bilmemiz gerekiyor
Spor

Dusan Tadic: Baskıyla başa çıkmayı bilmemiz gerekiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Gaziantep FK'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu verdiği demeçte, 'En önemlisi 3 puanı almaktı. Baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Baskıyla başa çıkmayı bilmemiz gerekiyor
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Gaziantep FK maçının ardından açıklama yaptı.

Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Bugün en önemli şey 3 puandı. Maça iyi başladık. Çok agresif bir başlangıç yaptık ve 2 gol bulduk. Taraftalarımız da güç ve enerji depoladılar. Basit bir gol yedik ve takım olarak paniğe kapıldık. Ben de penaltı kaçırdım. Ardından Miha ve Edin goller kaçırdı. 3. golü atmak gerekiyor, atamayınca işler zorlaşabiliyor." dedi.

Dusan Tadic ayrıca, "En önemlisi 3 puanı almaktı. Baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizler Fenerbahçe'yiz. Maç içerisinde işleri doğru yapamadığımız anlar olabilir ama daha iyisini yapmak adına devam etmemiz gerekiyor. Özgüven anlamında, sorumluluğu yerine getirme anlamında çok daha iyisini yerine getirebiliriz. Baskıyı kaldırabilmemiz gerekiyor şampiyonluk için. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.