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Spor

Dusan Tadic: Futbol için kötü bir zemin

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından FBTV'ye açıklama yaptı. Sırp futbolcu yaptığı açıklamada zeminin kötü olmasından dert yakındı.

5 Şubat 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Futbol için kötü bir zemin
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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Tadic, "Bütün deplasman maçları gibi kötü bir zeminde zor bir maçtı. Bu şartlarda futbol oynamak kolay değildi. Türk futbolu için bunu dile getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle bu deplasman maçlarındaki zeminler kabul edilebilir değil. Futbol oynamak mümkün değil." dedi.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ZEMİNLER ÖNEMLİ"

Sırp yıldız, "Türk futbolunu geliştirmek istiyorsak bu konunun geliştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle deplasmanda. Kendi evimizde zeminimiz güzel ama deplasmanlar çok iyi olmuyor. Ancak belirtmiş olduğum gibi kötü bir zeminde zor bir maçtı. En önemlisi kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmekti." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR BİZE ENERJİ VERİYOR"

"Taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi gelip güzel bir atmosfer yarattıkları için teşekkür ediyoruz. Her zaman biz neredeysek oraya gelip bize çok fazla enerji veriyorlar." diyen Tadic, "Onlara minnettarız ve deplasman maçlarında da gelip bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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