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Spor

Dusan Tadic: Her şey Fenerbahçe için

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2024 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Her şey Fenerbahçe için
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Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Ankaragücü maçı sonrası açıklama yaptı.

Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Harika bir atmosfer vardı. Her zamanki gibi taraftarlarımız bizi harika desteklediler. 12. oyuncumuz gibiler. Böyle taraftarlar, her zaman limitlerde oynamanızı sağlıyor. İyi bir galibiyet aldık. Kolay olmadı. Sahada savaştık. Önemli olan da bu." dedi.

Dusan Tadic, "Takım içerisindeki her oyuncu çok önemli. Golü kimin attığı, asisti kimin yaptığı hiç önemli değil. Bizler Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün Cengiz attı, yarın başka birisi olur. Bizler için en önemli olan şey maçları kazanmak ve Fenerbahçe'ye aşık olan insanları mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Kendi sahalarında oynamayı sevdiklerini söyleyen Dusan Tadic, "Bizler için bir problem yok. Kendi evimizde oynamayı seviyoruz. Deplasmanları da seviyoruz. Oraya da çok yüksek sayıda Fenerbahçeli taraftarlar geliyor. Her maç evimizde oynuyormuşuz gibi. Bizler için iç saha veya deplasman fark etmiyor. En önemlisi kazanmaya devam etmek." diye konuştu.

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