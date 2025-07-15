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Spor

Dusan Tadic için Atletico Madrid iddiası

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir kulüp ile anlaşmayan Dusan Tadic için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sırp oyuncunun İspanyol ekibi Atletico Madrid ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 13:01 - Güncelleme:
Dusan Tadic için Atletico Madrid iddiası
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor. Sırp basınına göre tecrübeli yıldız, Atletico Madrid ile anlaşmak üzere.

Telegraf'ın haberine göre Tadic, Salı günü İspanya'ya giderek Diego Simeone yönetimindeki Madrid ekibiyle son görüşmeleri gerçekleştirecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Tadic'e başta eski kulübü Vojvodina, Rusya ve ABD'den teklifler vardı. Ayrıca Sırbistan'da Kızılyıldız da onu "tarihin en çok kazanan Sırp sporcusu" yapmaya hazırdı. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeyi düşünmediğini net şekilde belirtti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol, 18 asistlik katkı vermişti.

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