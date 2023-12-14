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Spor

Dusan Tadic: Kupayı kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etmesinin ardından sarı lacivertli futbolcu Dusan Tadic, açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2023 Perşembe 23:27 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Kupayı kazanmak istiyoruz
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Nordsjaelland maçının ardından taraftarlardan özür dilemek istediklerini söyleyen Tadic, "Gerçekten çok önemli bir galibiyet oldu. Grubu lider bitirdik. Nodsjaelland maçından dolayı üzgün olduğumuzu taraftarımıza göstermek için iyi bir galibiyet almalıydık. Kupalar kazanmak istiyoruz, Fenerbahçe'nin hedefi daima budur. Konferans Ligi'ni kazanmak istiyoruz." dedi.

"RAKİBİMİZ KORKTU, MAKİNE GİBİ OLMALIYIZ"

Etkili oyunlarına değinen Tadic, "Çok gol atarak kazanmak istedik bugün, bunun için çok istekliydik. Kulübün hak ettiği bu, makine gibi olmalıyız. İlk golden sonra durmamalıyız. Rakibimiz bugün bizden korktu. Çünkü biz büyük bir kulübüz, bu şekilde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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