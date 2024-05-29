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Spor

Dusan Tadic milli göreve hazır!

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic milli takım kampına katılmak üzere dün ülkesine gitti. Başarılı futbolcu ülkesini temsil etmek için göreve hazır.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:06 - Güncelleme:
Dusan Tadic milli göreve hazır!
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Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım kampına katılmak üzere dün ülkesine gitti.

FENERBAHÇELİ TARFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar, tecrübeli oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.

İSTİKRAR ABİDESİ

Sırp yıldız, 35 yaşında olmasına rağmen bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 57 resmi maçın 56'sında forma giyerek takımın en istirarlı oyuncusu olmuştu. Tadic, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 16 asist katkısı sağladı.

EURO 2024'E HAZIR

Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic'in dün açıkladığı EURO 2024 kadrosunda beklendiği gibi Dusan Tadic de yer aldı. Milli takımın kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki oyuncu; Mitrobic, Vlahovic ve Mlinkovic-Savic gibi isimlerle birlikte dev şampiyonada Sırplar'ın en önemli kozu olacak.

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