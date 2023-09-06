Dusan Tadic: Onunla oynayamadığım için üzgünüm

Sırbistan'ın Macaristan ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Tadic, Eski Fenerbahçeli Macar futbolcu Attila Szalai ile ilgili konuştu.

"ONUNLA OYNAYAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Sırp yıldız yaptığı açıklamada, "Attila Szalai ile oynayamadığım için üzgünüm ama Hoffenheim'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. O Bundesliga'da kendini geliştirmeye devam edecek ve bu Macaristan Milli Takımı için de fayda sağlayacak." dedi.

Her zaman kazanmak istediklerinden bahseden Tadic, "Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bunu bazen başarabiliyoruz ama bazen olmayabiliyor. Amacımız Avrupa şampiyonasına katılmak. Bunu gerçekten istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR OYNADIĞIM ÖNEMLİ DEĞİL"

Milli takımda 100. maçına çıkmaya hazırlanan tecrübeli oyuncu, "Benim için ne kadar maça çıktığım değil, geride ne bıraktığım önemli. 80 maç oynayıp hiçbir başarı sağlayamayan da var." açıklamasını yaptı.