İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,826
  • EURO
    28,7464
  • ALTIN
    1652.2
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Tadic: Onunla oynayamadığım için üzgünüm
Spor

Dusan Tadic: Onunla oynayamadığım için üzgünüm

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sırp yıldız Tadic, milli takım kampında sarı lacivertlilerle ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

6 Eylül 2023 Çarşamba 16:57 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Onunla oynayamadığım için üzgünüm
ABONE OL

Sırbistan'ın Macaristan ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Tadic, Eski Fenerbahçeli Macar futbolcu Attila Szalai ile ilgili konuştu.

"ONUNLA OYNAYAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Sırp yıldız yaptığı açıklamada, "Attila Szalai ile oynayamadığım için üzgünüm ama Hoffenheim'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. O Bundesliga'da kendini geliştirmeye devam edecek ve bu Macaristan Milli Takımı için de fayda sağlayacak." dedi.

Her zaman kazanmak istediklerinden bahseden Tadic, "Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bunu bazen başarabiliyoruz ama bazen olmayabiliyor. Amacımız Avrupa şampiyonasına katılmak. Bunu gerçekten istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR OYNADIĞIM ÖNEMLİ DEĞİL"

Milli takımda 100. maçına çıkmaya hazırlanan tecrübeli oyuncu, "Benim için ne kadar maça çıktığım değil, geride ne bıraktığım önemli. 80 maç oynayıp hiçbir başarı sağlayamayan da var." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.