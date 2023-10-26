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Spor

Dusan Tadic: Rakip bizden korkmalı!

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Ludogorets karşılaşmasının ardından konuştu.

26 Ekim 2023 Perşembe 22:59 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Rakip bizden korkmalı!
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Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Dusan Tadic, 3-1 kazanılan Ludogorets karşılaşmasını değerlendirdi.

Tadic, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Maça iyi başlayamadık. Çok fazla basit hatalar yaptık. Bu da rakibe özgüven verdi. İlk yarının sonuna doğru daha iyi oynadık, son 10 dakika daha basit oynadık. Basit oynayıp daha fazla pas yapınca daha çok şans yarattık. Devre arasında hatalarımızı konuştuk. Hocamız da yapmamız gerekenleri söyledi. Biz de sonucu elde ettik." dedi.

"RAKİP BİZDEN KORKMALI"

Sırp yıldız açıklamalarına, "Biz Fenerbahçeyiz, her maçı kazanmak için, her maçı domine etmek için oynuyoruz. Maç içinde rakip bizden korkmalı, sinmeli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Galibiyetlerle yola devam ediyoruz ama her zaman daha iyisini yapmalıyız. Her gün çok daha iyiye gitmeliyiz. Büyük takım mentalitesi böyle olur." şeklinde devam etti.

Tadic, son olarak, "Ajax'ı takip etmiyorum. Ajax'ı seviyorum. Orada geçirdiğim zaman boyunca çok fazla şey öğrendim. Nereye gidersem gideyim Ajax benimle beraber. Şu anda olanlar üzücü. Ajax, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Umarım gelecekte işler onlar adına düzelir. Van Gaal, Blind geri döndü. Onlar Ajax'ın ne olduğunu biliyorlar. Ajax umarım hak ettiği yere geri döner." sözlerini sarf etti.

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