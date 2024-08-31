Dusan Tadic: Rakip kaleciyi anlatmışlardı

Alanyaspor'a karşı iki gol kaydeden Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, maçın ardından açıklamada bulundu.

Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Türkler'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Maçla alakalı olarak şunları söyleyebilirim; bence kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de iyi bir iş çıkardı, futbol oynamaya çalıştılar. Açıkçası ikinci yarıya bakacak olursak pozisyonlar ürettiler, gol de atabilirlerdi. İkinci golü bulmamız önemliydi. Maç sonrasında kolaylaştı. Defansif olarak iyi iş yaptık, alanlar fırsatlar vermedik. Hocamız devre arasında daha fazla pozisyon bulabileceğimizi söyledi. Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler." dedi.

"SANDRO ZUFIC RAKİP KALECİYİ ANLATMIŞTI"

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Adana Demirspor maçındaki golüm aklıma gelmedi, farklı bir gol attım. Kaleci hocamız Sandro Zufic, rakip kaleciyle ilgili çok iyi bilgiler verdi. Maçtan önce söyledi, videolarını gösterdi, rakip kalecinin öne çıktığını anlattı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedim, oldu. Tüm teknik heyete hakkını vermek gerekiyor. Bizi maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bunlar takım için çok önemli."