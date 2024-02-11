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Spor

Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak Alanyaspor'a kaybetmemeliyiz

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Alanyaspor'a karşı 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

11 Şubat 2024 Pazar 21:29 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak Alanyaspor'a kaybetmemeliyiz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İŞTE DUSAN TADIC'İN SÖZLERİ:

"Açıkçası cümlelere başlamak zor. Kolay bir gol yedik, sebepsiz yere geriye düştük. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük, bunu biliyorduk.Bunu da yaptık açıkçası öne geçti. Bazı şeyleri daha iyi yapmalıyız. Analiz edip doğruya çevirmek lazım. Şampiyon olmak istiyorsak Alanyaspor'a puan kaybetmemeliyiz. Yanlış bir şey varsa, işler doğru gitmiyorsa asıl yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu anlamda liderlerin öne çıkması gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım olarak saha içinde ve saha dışında sorumluluk almalıyız. Hep birlikte kalabilmek için bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Her şeyden daha çok, beraber hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyorum."

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