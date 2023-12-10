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Spor

Dusan Tadic şov yaptı! 1 asist 1 gol ile derbide parladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 3-1'lik skorla mağlup etti. Maça 1 gol, 1 asist ile katkı sağlayan Dusan Tadic damga vurdu. İşte detaylar...

10 Aralık 2023 Pazar 09:34 - Güncelleme:
Dusan Tadic şov yaptı! 1 asist 1 gol ile derbide parladı
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İsmail Kartal yönetimdeki Fenerbahçe, Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş ile Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maça sarı-lacivertli ekibin Sırp futbolcusu Dusan Tadic damga vurdu.

İLK GOLÜN ASİSTİ TADIC'TEN

Derbiye hızlı başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 10. dakikada Dusan Tadic'in asistinde Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. Edin Dzeko derbide attığı golle gol sayısını 12'ye çıkarak Mauro Icardi'yi yakaladı.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic ise Süper Lig'deki altıncı asistini yapmış oldu.

TADIC TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 63. dakikada Dusan Tadic, asistinin yanında bir de gol attı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Tadic, sol ayağının içiyle kendi soluna doğru vurdu ve kaleci Mert'i ters köşeye yatırarak ağları havalandırdı.

90+2'DE KAÇIRDI

90+2. dakikasında Fenerbahçe penaltı vuruşu kazandı. Topun başına yine Dusan Tadic geçti. Yıldız futbolcu sol ayağıyla yine kendi soluna vurdu. Bu defa köşeyi doğru tahmin eden Mert Günok gole izin vermedi

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sezon başında takıma katılan Dusan Tadic, Süper Lig'de 14 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu sarı-lacivertli forma ile toplam 11 kez gol sevinci yaşadı. Sırp futbolcu bunun yanında da 7 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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