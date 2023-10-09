Dusan Tadic şova devam ediyor! Süper Lig'de 4 gole etki etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Bizi jilet gibi görüntüsüyle çok etkiledi" dediği Dusan Tadic, Kasımpaşa'ya karşı da yine farkını ortaya koydu.

Sırp yıldız geçen hafta Rize maçında bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atmıştı.

Üst üste 2 lig maçında fileleri havalandırarak formunu artıran başarılı oyuncu, ligde 8 maç sonunda 2 gol, 2 asistlik bir tabela katkısı sundu.

Totalde ise sarı lacivertli takıma geldiği günden bu yana tüm resmi maçlarda süre alan Tadic, forma giydiği 16 maçta 6. kez gol sevinci yaşarken 3 asistlik skor katkısıyla da takımına çok özel bir katkı sağladı.

Kasımpaşa karşısında farkı 2'ye çıkaran isim olan tecrübeli futbolcu, 45 artı 3'te attığı penaltının sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.