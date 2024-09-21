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Spor

Dusan Tadic: Yediğimiz goller hoş değildi

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama yaptı.

21 Eylül 2024 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Dusan Tadic: Yediğimiz goller hoş değildi
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Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Dusan Tadic, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bir isteksizlik var mıydı?" sorusunu yanıtlayan Dusan Tadic "Açıkçası maçtan önce konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Yapmamız gerekenleri, yapmamamız gerekenleri iyi biliyorduk. İlk 25 dakika pozisyonlar bulduk, atsak farklı olurdu." dedi.

Dusan Tadic ayrıca "Yediğimiz goller hoş değildi. Rakibe çok fazla enerji verdik. Beraber defans, beraber atak yapmayı bilmeliyiz. Çok basit goller yedik. Bunları yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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