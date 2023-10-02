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Spor

Dusan Tadic yeniden sahnede!

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic, 6 resmi maç sonra skor katkısı sağladı. Başarılı orta saha oyuncusu Çaykur Rizespor maçında hem gol attı hem de gol attırdı ve performansı ile taraftarlardan tam not aldı.

2 Ekim 2023 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Dusan Tadic yeniden sahnede!
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Fenerbahçe'de son dönemde beklentilerin altında kalan Dusan Tadic, Rizespor maçında beğenileri topladı.

Dusan Tadic, Fenerbahçe kariyerine müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçmişti. Tecrübeli futbolcu hem performans olarak hem de tabelaya katkı açısından son dönemde beklentilerin altında kalmıştı.

HEDEFİNE ULAŞTI

Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçmek için özel çalışmalarla hazırlanan Sırp yıldız, hedefine ulaştı.

Tadic, henüz 3. dakikada Szymanski'nin attığı golde pası veren isim oldu. 34 yaşındaki futbolcu böylece 6 resmi maç sonra skor katkısı sağladı. Çok iyi bir futbol sergileyen tecrübeli oyuncu bununla da yetinmedi. Dusan Tadic, 75. dakikada yakın mesafeden önünde kalan topu ağlara gönderdi. Avrupa'da daha önce 4 kez fileleri sarsan Sırp futbolcu, dün ilk kez ligde gol sevinci yaşamış oldu.

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