Dusan Tadic yeniden sahnede!

Fenerbahçe'de son dönemde beklentilerin altında kalan Dusan Tadic, Rizespor maçında beğenileri topladı.

Dusan Tadic, Fenerbahçe kariyerine müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçmişti. Tecrübeli futbolcu hem performans olarak hem de tabelaya katkı açısından son dönemde beklentilerin altında kalmıştı.

HEDEFİNE ULAŞTI

Rizespor maçıyla yeniden çıkışa geçmek için özel çalışmalarla hazırlanan Sırp yıldız, hedefine ulaştı.

Tadic, henüz 3. dakikada Szymanski'nin attığı golde pası veren isim oldu. 34 yaşındaki futbolcu böylece 6 resmi maç sonra skor katkısı sağladı. Çok iyi bir futbol sergileyen tecrübeli oyuncu bununla da yetinmedi. Dusan Tadic, 75. dakikada yakın mesafeden önünde kalan topu ağlara gönderdi. Avrupa'da daha önce 4 kez fileleri sarsan Sırp futbolcu, dün ilk kez ligde gol sevinci yaşamış oldu.