Dusan Tadic'den 19'uncu gol katkısı

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Antalyaspor karşısında ağları sarsarak 9. golüne ulaşırken, toplam 19 gollük katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, ikinci golü kaydeden isim oldu. Sırp futbolcu, bu sezon attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla da ön plana çıktı. Tadic, mücadelenin 26. dakikasında fileleri havalandırarak bu sezon 9. golüne imza attı. Tecrübeli oyuncunun ligde 10 da asisti bulunuyor. Fenerbahçe'nin ligde attığı 19 golde Dusan Tadic'in imzası bulunuyor.

Deneyimli futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm maçlarda sahada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.

Tadic, Antalyaspor'a karşı 86. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.