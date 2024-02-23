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Spor

Dusan Tadic'ten Fenerbahçe taraftarı için çarpıcı açıklama: Kendileri görene kadar inanamazlar

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tadic, Fenerbahçe taraftarı için, 'Bu fanatizmin tarifi imkansız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2024 Cuma 20:22 - Güncelleme:
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe taraftarı için çarpıcı açıklama: Kendileri görene kadar inanamazlar
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlardan Dusan Tadic, buradaki tutkudan fazlasıyla etkilenmiş gözüküyor. Sırp oyuncu, Fenerbahçe ve Türk futbolu konusundaki görüşlerini ülkesi basınından Kurir ile paylaştı.

'TARİFİ İMKANSIZ'

Türkiye'deki futbol tutkusuna ve taraftarların coşkusuna dikkat çeken Dusan Tadic, "Bu fanatizmin tarifi imkansız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden bir tanesi de bu. Kulübü koşulsuz seven ve her maçta elinden geleni yapan bir taraftar ordusu... Yabancılar, bunu kendi gözleriyle görene kadar inanamazlar" ifadelerini kullandı.

Dusan Tadicten ülkesinde Fenerbahçe ve Türk futboluna ilişkin açıklamalar: Dünyanın hiçbir yerinde olduğunu düşünmüyorum

'BÖYLE BİR KULÜPTE OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Futbol atmosferinin oyuncular için zorluklar da yarattığını belirten Sırp yıldız, "Öte yandan böyle bir kulüpte oynamak hiç de kolay değil. Çünkü çok büyük bir baskı var. Açıkçası bana biraz buradaki şeyleri hatırlatıyor. Türkiye'de, Yunanistan'da ve Sırbistan'da... Yaklaşımımız, fanatizmimiz açısından benzeriz. Ve elbette bugün en iyisisin ve yarın en kötüsü" dedi.

'BENİ RAHATSIZ ETMİYOR'

Türkiye'deki atmosferin bir Sırp olarak kendisini çok fazla rahatsız etmediğini belirten Tadic, "Bulunduğum batı ülkelerinde her şey bambaşkaydı ve bugünden yarına sınırlı değildi. Burada ise tam tersi ve her şey bir anda değişir. Beni rahatsız etmiyor. Genel olarak bizde de aynı ve o yüzden çabuk alıştım" dedi.

Dusan Tadicten ülkesinde Fenerbahçe ve Türk futboluna ilişkin açıklamalar: Dünyanın hiçbir yerinde olduğunu düşünmüyorum

'GALATASARAY DA ÇOK GÜÇLÜ'

Şampiyonluk yarışına ilişkin de konuşan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe, 10 yıldır şampiyon olamadı. Kulüp tarihinde böyle bir şey olmadı. Taraftarlar bu unvanı o kadar heyecanla bekliyor ki... Pek çok büyük isim, iyi oyuncular geldi. Bundan çok memnunlar ama aynı zamanda da bir şampiyonluk istiyorlar. Kolay olmayacak. Galatasaray da çok güçlü. İki puan öndeler ama biz kendimize inanıyoruz. Taraftarlar da tutkumuzun, enerjimizin farkındalar ve inanılmaz bir desteğimiz var" ifadelerini kullandı.

Dusan Tadic'ten ülkesinde Fenerbahçe ve Türk futboluna ilişkin açıklamalar: Dünyanın hiçbir yerinde olduğunu düşünmüyorum

2-2 sona eren Alanyaspor maçındaki tutkuya dikkat çeken Kurir'e bu durum hakkında da konuşan Tadic, "Bu gerçekten çılgınca. Buradaki her maç muhteşem çünkü stadyum her zaman dolu ve taraftar baştan sona tezahüratlarda bulunuyor" dedi.

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