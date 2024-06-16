Sırbistan ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Dusan Tadic, "Jose Mourinho ile İngiltere maçı ile ilgili konuşmadık. Sadece Fenerbahçe hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE İLE KARŞILAŞACAK

Yıldız oyuncu Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan yıldız oyuncu Dusan Tadic, 16 gol attı ve 16 asist yaptı. 35 yaşındaki Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.