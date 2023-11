Dusan Tadic'ten taraftara çağrı

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Sırp yıldız Dusan Tadic taraftarlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçe Beko'nun antrenmanına ziyaret gerçekleştiren Dusan Tadic, THY EuroLeague'de oynanacak Olympiakos maçına taraftarları davet etti.

İşte Dusan Tadic'in taraftarlara seslendiği sözler:

"Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarları. Olympiakos'a karşı galibiyet isteyen basketbol takımızı desteklemek için lütfen siz de salona gelin. Görüşürüz"

Olympiacos maçı öncesinde takımımızın idmanını ziyaret eden Dusan Tadic'in sizlere bir mesajı var!



Thanks for your visit @DT10_Official!