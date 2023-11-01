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Spor

Dusan Tadic'ten taraftara çağrı

Yıldız futbolcu Dusan Tadic, sarı lacivertli taraftara Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de oynayacağı Olympiakos maçı için salona gitme çağrısında bulundu.

1 Kasım 2023 Çarşamba 20:02 - Güncelleme:
Dusan Tadic'ten taraftara çağrı
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Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Sırp yıldız Dusan Tadic taraftarlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçe Beko'nun antrenmanına ziyaret gerçekleştiren Dusan Tadic, THY EuroLeague'de oynanacak Olympiakos maçına taraftarları davet etti.

İşte Dusan Tadic'in taraftarlara seslendiği sözler:

"Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarları. Olympiakos'a karşı galibiyet isteyen basketbol takımızı desteklemek için lütfen siz de salona gelin. Görüşürüz"

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