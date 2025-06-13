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Spor

Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye doğru! Sırp golcü için dev teklif

Fenerbahçe, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e 30 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibi, en yüksek teklifi sunan sarı-lacivertlilerle anlaşmaya yakın. İşte detaylar...

Akşam13 Haziran 2025 Cuma 08:06 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye doğru! Sırp golcü için dev teklif
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11 yıllık şampiyonluk hasretinden sonra istifası talep edilen Başkan Ali Koç ve yönetimi, Galatasaray'ın kurduğu kadroya cevap vererek taraftarın öfkesini dindirmek istiyor. Juventus'tan 25 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic'e kanca atan Sarı-Lacivertliler, 30 milyon euroluk bonservis bedelini hazırladı. 40 milyonda direten Juventus, en yüksek öneriyi sunan Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın durumda. Ancak kariyerini 5 büyük ligde sürdürmek isteyen Sırp forvet, en iyi maaşı teklif eden Kanarya'yı şu an geri çeviriyor.

GOLCÜ İŞİ AĞIRDAN ALIYOR

İspanyol basınından xcatalunya'daki habere göre Atletico Madrid, Teknik Direktör Diego Simeone'yi kullanarak Vlahovic'i ikna etmeye çalışacak. Ancak İspanyol ekibinin, F.Bahçe ile aynı şartları sunamayacağı belirtildi. Vlahovic acele etmiyor fakat maaşı nedeniye Juventus onu takımda tutmak istemiyor. İtalyan devi, oyuncudan gelecek parayı bütçesine katacak. Fenerbahçe hem bonservis hem maaş açısından en cazip şartları sunan kulüp fakat 'Süper Lig'in kalitesi nedeniyle süreç uzuyor.

PİYASASI 45 MİLYONA DÜŞTÜ

2022 yılında Fiorentina'da 83.5 milyon euroya Juventus'un yolunu tutan Dusan Vlahovic, özellikle bu sezon beklentilerin altında kaldı. Ligde çıktığı 29 maçta 10 gol 4 asist, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 karşılaşmada ise 4 gol 1 asist üretti. 45 resmi maçta 2568 dakika sahada kaldı ve ortalama olarak 171 dakikada bir ağları salladı. Güncel piyasası 45 milyon euro olarak gösterilen Vlahovic'in değerinde 2 sezonda neredeyse yarı yarıya bir kayıp yaşandı.

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