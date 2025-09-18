Dusan Vlahovic, her 35 dakikada bir gol attı

Juventus, Dušan Vlahovic'in transferini bu yaz gündeme alsa da Sırp forvet takımdan ayrılmadı ve şimdi kritik maçlarda öne çıkıyor.

Vlahovic, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kalan maçta uzatma dakikalarında iki gol atarak Bianconeri'nin kilit oyuncularından biri oldu. Dört lig maçında 141 dakika oynayan Dušan, dört gol ve bir asistle her 35 dakikada ortalama bir gol kaydetti. 2022'de Fiorentina'dan 83,5 milyon avro karşılığında transfer olan Vlahovic, toplamda 149 maçta 62 gol ve 15 asistle oynadı.