İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3309
  • EURO
    49,0463
  • ALTIN
    4867.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dusan Vlahovic, her 35 dakikada bir gol attı
Spor

Dusan Vlahovic, her 35 dakikada bir gol attı

Juventus, bu yaz Dušan Vlahovic'i satmayı düşünse de Sırp forvet takımda kaldı ve Igor Tudor yönetiminde kilit bir rol üstleniyor.

Haber Merkezi18 Eylül 2025 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic, her 35 dakikada bir gol attı
ABONE OL

Juventus, Dušan Vlahovic'in transferini bu yaz gündeme alsa da Sırp forvet takımdan ayrılmadı ve şimdi kritik maçlarda öne çıkıyor.

Vlahovic, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kalan maçta uzatma dakikalarında iki gol atarak Bianconeri'nin kilit oyuncularından biri oldu. Dört lig maçında 141 dakika oynayan Dušan, dört gol ve bir asistle her 35 dakikada ortalama bir gol kaydetti. 2022'de Fiorentina'dan 83,5 milyon avro karşılığında transfer olan Vlahovic, toplamda 149 maçta 62 gol ve 15 asistle oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.