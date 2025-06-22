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Spor

Dusan Vlahovic transferinde büyük sürpriz! Yeni takımı belli oluyor

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic, adım adım Milan'a gidiyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi22 Haziran 2025 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic transferinde büyük sürpriz! Yeni takımı belli oluyor
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Juventus'tan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic'in, AC Milan ile kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Tuttosport'un haberine göre 24 yaşındaki forvet, Rossoneri'nin teklifini kabul etti. Ancak yıldız oyuncunun maaş konusundaki talepleri transferin önünü tıkıyor.

Milan, Vlahovic'e yıllık 7 milyon avro önerirken, oyuncunun Juventus'tan mevcut kazancı 12 milyon avro seviyesinde. Taraflar bu farkı kapatamazsa anlaşma riske girebilir. Juventus'un ise Sırp golcü için yaklaşık 25 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği bildiriliyor.

Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği Vlahovic, geçen sezon Serie A'da 29 maça çıkıp 10 gol kaydederek istikrarlı bir performans sergilemişti.

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