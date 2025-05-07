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Spor

Dusan Vlahovic transferinde yeni gelişme! 3 talibin 2'si Süper Lig'den

Sezon sonunda Juventus ile yollarını ayırmaya hazırlanan DUsan Vlahovic için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, yıldız golcüye olan 3 talibin 2'sinin Türkiye'den olduğunu aktardı.

Haber Merkezi7 Mayıs 2025 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic transferinde yeni gelişme! 3 talibin 2'si Süper Lig'den
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

JUVENTUS'TAN AYRILABİLİR

Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dusan Vlahovic'in geleceği, belirsizliğini koruyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Sırp yıldız birkaç ay önce kulüple yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerini durdurdu. Bu gelişme, oyuncunun Torino'daki kariyerinin sona erebileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

F.BAHÇE, G.SARAY VE NEWCASLTE İSTİYOR

Haberde, Vlahovic'e ilgi duyan kulüplerin sayısının arttığı belirtilirken, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Newcastle United kulüplerinin öne çıktığı belirtildi.

TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI

Son haftalarda bu kulüplerin Vlahovic için temaslarını artırdığı ve yaz transfer döneminde ciddi bir teklif yapabilecekleri ifade edildi. Öte yandan Juventus'un da oyuncunun ayrılığına sıcak baktığı öne sürülüyor.

JUVE'DE HEDEF HOJLUND

İtalya basınındaki haberin detayında ise, Juventus'un Manchester United'da forma giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'u transfer etme planının olduğu, İtalyan kulübünün bu transferde Vlahovic'i takas unsuru olarak kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, 2024-25 sezonunda Juventus formasıyla 38 maça çıkarken 14 gol ve 5 asistle toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı.

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