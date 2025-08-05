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Spor

Dusan Vlahovic'e Premier Lig kancası

Juventus'un 25 yaşındaki Sırp forveti Dusan Vlahovic için 2 Premier Lig ekibi temas kurdu. Henüz resmi bir teklif yapmayan kulüpler oyuncunun ve İtalyan temsilcisinin şartlarını öğrenmek için girişimlerde bulundu.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 10:42 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic'e Premier Lig kancası
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Juventus'ta sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Dusan Vlahovic için iki Premier Lig kulübü ilk teması kurdu. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, kulüpler oyuncunun şartlarını ve Juventus'un taleplerini öğrenmek için girişimlerde bulundu.

25 yaşındaki Sırp forvetin takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor. Juventus'un Vlahovic için yalnızca 20 milyon avro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. Bu düşük bedel, Avrupa'daki birçok kulübün ilgisini çekmiş durumda.

Hatırlanacağı üzere Vlahovic, Ocak 2022'de Fiorentina'dan 83,5 milyon avro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. Ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Yeni sezonda Juventus'un forvet hattında büyük bir değişim yaşanabilir.

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