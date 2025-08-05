Dusan Vlahovic'e Premier Lig kancası

Juventus'ta sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Dusan Vlahovic için iki Premier Lig kulübü ilk teması kurdu. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, kulüpler oyuncunun şartlarını ve Juventus'un taleplerini öğrenmek için girişimlerde bulundu.

25 yaşındaki Sırp forvetin takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor. Juventus'un Vlahovic için yalnızca 20 milyon avro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. Bu düşük bedel, Avrupa'daki birçok kulübün ilgisini çekmiş durumda.

Hatırlanacağı üzere Vlahovic, Ocak 2022'de Fiorentina'dan 83,5 milyon avro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. Ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Yeni sezonda Juventus'un forvet hattında büyük bir değişim yaşanabilir.