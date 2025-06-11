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Spor

Dusan Vlahovic'e tek resmi teklif Fenerbahçe'den

Juventus forması giyen Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'e tek resmi teklifi yapan ekip Fenerbahçe oldu.

AKŞAM11 Haziran 2025 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic'e tek resmi teklif Fenerbahçe'den
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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet hattını yıldız bir isme emanet etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. İtalyan basınında ise; bu konuyla ilgili şu iddialar yer aldı; "Vlahovic, Juventus'a veda etmeye daha da yakın: Fenerbahçe, başarılı oyuncunun peşinde. Sırp forvet için tek somut teklif Sarı-Lacivertliler'den geldi, Ancak Sırp yıldız, kariyerine Avrupa'nın önde gelen 5 liginden birinde devam etmek istiyor." Dusan Vlahovic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Vlahovic, bu sezon 41 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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