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Spor

Dusan Vlahovic'in Juventus ile günleri artık sayılı

Juventus, 25 yaşındaki genç golcüsü Dusan Vlahovic için kararını verdi. İtalyan ekibi bu sezon beklentinin altında kalan Sırp forvetle sezon sonunda yolları ayırılması gündemde.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic'in Juventus ile günleri artık sayılı
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Juventus, 2022'de Fiorentina'dan 83 milyon avroya transfer ettiği Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, kulüp stratejisinde artık öncelikli olmayan Sırp forvetin takımdan ayrılması gündemde.

25 yaşındaki Vlahovic, bu sezon 38 maçta 14 gol, 5 asistle oynasa da performansı Torino temsilcisinin ve taraftarların beklentilerinin gerisinde kaldı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 45 milyon avroya kadar düştü. Juventus'un oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu bildiriliyor.

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