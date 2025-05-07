Dusan Vlahovic'in Juventus ile günleri artık sayılı

Juventus, 2022'de Fiorentina'dan 83 milyon avroya transfer ettiği Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, kulüp stratejisinde artık öncelikli olmayan Sırp forvetin takımdan ayrılması gündemde.

25 yaşındaki Vlahovic, bu sezon 38 maçta 14 gol, 5 asistle oynasa da performansı Torino temsilcisinin ve taraftarların beklentilerinin gerisinde kaldı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 45 milyon avroya kadar düştü. Juventus'un oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu bildiriliyor.