20 Aralık 2020 Pazar 09:28 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 09:28

Sırp oyuncu Dusko Tosic, Kızılyıldız ve Beşiktaş transfer dedikoduları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

KIZILYILDIZ FORMASINI GİYMEK...

Sırp medyasına konuşan Tosic, "Sırp liginin en büyük takımlarından Kızılyıldız'ın formasını giymek benim için her zaman bir onur ve ayrıcalıktır. Terzic ile görüştüm ve teknik direktör Dejan Stankovic'ten haber aldım. Önümüzdeki günlerde daha ayrınlı konuşacağımızı umuyorum. Kızılyıldız istikrarlı bir kulüp ve UEFA turnuvalarına düzenli olarak katılıyor" dedi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Tosic, "Kendimi harika hissediyorum. 35 yaşında olmama rağmen iki, üç sezon daha oynayabilirim. Türkiye'de iyi bir izlenim bırakmıştım. Seçenekler ve teklifler var ama daha somut bir şey söyleyemem" diyerek sözlerini tamamladı.

Ajansspor