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Spor

Dusko Tosic: Beşiktaş kolay kaybetmez

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Dusko Tosic, oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2023 Cumartesi 12:33 - Güncelleme:
Dusko Tosic: Beşiktaş kolay kaybetmez
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve şampiyonlukta yaşayan Dusko Tosic, oynananacak Fenerbahçe derbisi öncesinde hem Beşiktaş'ın durumunu hem de derbi için açıklamalarda bulundu.

Yapılan başkanlık seçimiyle sözlerine başlayan Dusko Tosic, "Yeni başkan ve yeni teknik direktörün Beşiktaş'a hayırlı olmasını diliyorum ve daha iyi şeyler getireceğini düşünüyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ KOLAY KAYBETMEZ"

Oynanacak derbi içinde konuşan Dusko Tosic, "Bu çok büyük bir derbi ve çok önemli bir maç. Ligde sıralamayı çok etkilemeyecek olsa da Beşiktaş'ın yeni hocasıyla ve yeni teknik direktörüyle iyi bir hava yakalayacağını ve kolay kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını ve iyi bir hava yakalayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'un derbide öne çıkan isim olacağını söyleyen Dusko Tosic şu sözlerle açıklamalarına devam etti:

"Derbiler kendi kahramanlarını yaratır. Ama ben Cenk'in karakter, kişilik ve oyuncu olarak derbinin öne çıkacak oyunculardan biri olacağını düşünüyorum."

"BAZI OYUNCULAR NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYOR"

Beşiktaş'taki bazı oyuncuların nerede hangi takıma oynadıklarını bilmediklerini söyleyen Dusko Tosic, "Buradaki oyuncuların çoğundan memnun değilim çünkü nerede olduklarını bilmiyorlar. Ben bunun sebebini transferin son günlerinde gerçekleşen acele şekilde alınmış oyuncular olduklarını düşünerek söylüyorum. Oyuncuların tam olarak Beşiktaş'ı kavradıklarını düşünmüyorum. Kalite ve mentalite olarak Beşiktaş'a uygun oyuncular olarak görmüyorum." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"İstanbul'da bulunmaktan her zaman çok mutluyum burası benim evim gibi. Kariyerimde İspanya, Almanya gibi yerlerde oynadım ama burası benim için çok ayrı. Beşiktaş benim evim. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmem ama ileride bir gün Beşiktaş'ta görev almak isterim."

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