İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9751
  • EURO
    6,6727
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    112631
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor, Dusko Tosic ile her konuda anlaşma sağladı
Spor

Antalyaspor, Dusko Tosic ile her konuda anlaşma sağladı

İkinci yarı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde başlayan Antalyaspor, Dusko Tosic ile her konuda anlaşmaya vardı.

06.01.2020  10:32 - Güncelleme: 06.01.2020  10:32

Antalyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Akdeniz ekibi gündemin ilk sırasında yer alan Dusko Tosic’le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız
Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

İsrail basınında Türkiye korkusu
İsrail basınında Türkiye korkusu

İsrail basınında Türkiye korkusu

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.