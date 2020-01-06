Antalyaspor, Dusko Tosic ile her konuda anlaşma sağladı
İkinci yarı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde başlayan Antalyaspor, Dusko Tosic ile her konuda anlaşmaya vardı.
06.01.2020 10:32 - Güncelleme: 06.01.2020 10:32
Antalyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Akdeniz ekibi gündemin ilk sırasında yer alan Dusko Tosic’le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
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