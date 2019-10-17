'Düşman değiliz'

GALATASARAY’DA sular durulmuyor. Başkan Mustafa Cengiz’in,istifasını istediği Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile Aykutalp Derkan, Nedime Konuksever, Öner Kılıç ve Burçin Tuncel’in yer aldığı kurul ortak bir açıklama yaparak “Galatasaray’ın bölünmesine ve tek adam dayatmasına asla izin vermemek adına görevimizin başındayız” dedi.

TAVİZE ASLA YER VERMEYECEĞİZ

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Tüzük çerçevesinde, Divan kurulumuz, sadece Galatasaray’dan taraf olarak, tespit, inceleme ve öneri görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret etmektedir ve bundan asla taviz vermeyecektir. Sayın Mustafa Cengiz başta Divan Kurulu Başkanı olmak üzere son divanda eleştirilere cevap vermekten kaçınmıştır.”

YÖNETİM ÇOKTAN İSTİFA ETMELİYDİ

“Seçildiğinden beri dış saldırılara yerinde ve zamanında cevap vermek yerine hayali rakip ve düşmanlar yaratarak gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Meşruiyeti tartışıldığı için çoktan istifa etmiş olması gereken bir yönetimin Divan Başkanının meşruiyetini sorgulayarak istifaya davet etmelerini camianın sağduyulu değerlendirmesine sunuyoruz.”