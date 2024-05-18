İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Düşme hattında kritik maç!

Süper Lig'in 37. haftasında düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynanacak. İşte ayrıntılar...

18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:00 - Güncelleme:
Düşme hattında kritik maç!
ABONE OL

Süper Lig'in 37. haftasında bugün düşme hattını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar oynanacak.

Tüm karşılaşmalar saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 37 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

Düşme hattında final niteliği taşıyan bir karşılaşma da Gaziantep'te oynanacak. Gaziantep FK, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Karagümrük 37 puanla 17, Gaziantep FK 38 puanla 16. sırada yer alıyor.

Günün bir diğer kritik mücadelesinde Kayserispor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor 41 puanla 13. sırada, Konyaspor ise 40 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren bir diğer maçta MKE Ankaragücü, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. 15. sıradaki Ankaragücü'nün 39, 19. sıradaki Pendikspor'un 36 puanı bulunuyor.

42 puanla biraz daha rahat durumda bulunan Samsunspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.