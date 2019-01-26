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Duygun Yarsuvat'tan Mustafa Cengiz'e yaylım ateşi: İdari zafiyet var

G.SARAY’IN eski Başkanı Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz Yönetimi’ni çok ağır şekilde eleştirdi.

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Martta yapılacak mali genel kurulda Mustafa Cengiz Yönetimi’nin ibra edilmeyeceği söylentileriyle ilgili görüşlerini aldığımız Yarsuvat, “Bir idari zafiyet var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Nasıl giderilir? İkna yoluyla olur, yönetim kurulu değişikliği yaparak olur. Burada Başkan Mustafa Cengiz’in niyeti önemli… Mart ayına daha var. Vakti gelince nasıl bir tavır sergileyeceğimi görürsünüz” dedi.

BEN TERHİS OLMUŞ ASKERİM!

Yönetimin mali tabloda 2.9 milyon TL kar göstermesinin de bir yanıltmaca olduğunu iddia eden Duygun Yarsuvat, “Şampiyonlar Ligi’nden 1 sene sonra gelecek parayı mali tablolara koymuşlar. Bir mühendislik yapmışlar. Çin olmadan adam çarpmışlar” ifadesini kullandı. Yarsuvat kendisinin veya Faruk Süren’in yeniden aday olacağı iddialarıyla ilgili de, “Ben Başkanlık konusunda Faruk Süren’in yeniden ikna edilmesi gibi bir şey duymadım. Ama Faruk olur, başkası olur. Ben yeniden aday olmam. Terhis olan asker yine askerlik yapmaz. Ben terhis oldum. Benim görevim bitti” yorumunu yaptı.

ASIL YANLIŞ GOMİS’İN SATILMASI

Özellikle forvet transferi konusunda sezon başında ve ara dönemde sıkıntı çeken yönetimin, bu ortamı kendi başarısızlığıyla hazırladığını belirten Yarsuvat, Gomis’in satılmasını eleştirip, sert ifadeler kullandı: Esas olay ocakta yapılamayan transfer değil. Esas olay Gomis’in 6 milyon euro gibi düşük bir rakama satılması. Taraftarın ve üyelerin tepkisi 3 ay önceden başladı. Gomis kalsaydı Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi yerlere gelirdik. Kasaya daha çok para girmiş olacaktı. Ocak ayında transfer yapılması çok zor. Transferler sezon başında yapılmalıydı.

(Akşam)

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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