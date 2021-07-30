Dylan Saint-Louis Hatayspor'da

DHA 30 Temmuz 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 20:50

Atakaş Hatayspor Kulübü, Dylan Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis'in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis'e bordo beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Lütfü Savaş yeni transferimiz Dylan Saint-Louis ile Zoom görüşmesi gerçekleştirerek yeni sezonda başarılar diledi" denildi.