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Spor

Dzanan Musa Anadolu Efes'ten ayrıldı

THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Bosna Hersekli genç basketbolcu Dzanan Musa ile yollarını ayırdı.

AA30 Haziran 2021 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 18:19
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Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Dzanan Musa. Kariyerinde başarılar." ifadeleri kullanıldı.

Ocak ayında NBA takımlarından Brooklyn Nets'ten transfer edilen 22 yaşındaki oyun kurucu ve kısa forvet, ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 karşılaşmada forma giydi. Ortalama 22 dakika 12 saniye sahada kalan 2,06 metre boyundaki Musa, 11,38 sayı, 3,5 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Dzanan Musa, THY Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada ortalama 3 dakika süre buldu.

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