Dzeko Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın Futbolcusu' seçildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma formasıyla CSKA Moskova filelerini 2 kez havalandıran ve bir de asist yapan Edin Dzeko, 'Haftanın Futbolcusu' seçildi.