Dzeko Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın Futbolcusu' seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma formasıyla CSKA Moskova filelerini 2 kez havalandıran ve bir de asist yapan Edin Dzeko, 'Haftanın Futbolcusu' seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın Futbolcusu' ödülünü Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko kazandı.
Roma'nın G Grubu 3. hafta maçında sahasında CSKA Moskova'yı 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcu, Liverpool'dan Mohamed Salah, Manchester City'den David Silva ve Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi'yi geride bıraktı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.