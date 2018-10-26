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Dzeko Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın Futbolcusu' seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma formasıyla CSKA Moskova filelerini 2 kez havalandıran ve bir de asist yapan Edin Dzeko, 'Haftanın Futbolcusu' seçildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'Haftanın Futbolcusu' ödülünü Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko kazandı.

Roma'nın G Grubu 3. hafta maçında sahasında CSKA Moskova'yı 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcu, Liverpool'dan Mohamed Salah, Manchester City'den David Silva ve Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi'yi geride bıraktı.

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