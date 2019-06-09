Dzeko ve Kolarov resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Boşnak golcü Edin Dzeko ve Sırp savunmacı Kolarov ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, İnter'in yeni teknik patronu Antonio Conte, her iki oyuncuyu da kadrosunda görmek isterken Nainggolan'a da af çıkaracak ve eski arkadaşları bir araya getirecek.

10 MİLYON EURO + MEROLA

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre İnter, Dzeko ve Kolarov transferi için Roma'ya nakit olarak 10 milyon euro ve 19 yaşındaki genç yetenek Merola'yı verecek.

ESPOSİTO VE RADU'YA RET CEVABI

Öte yandan İnter, Roma'nın transfer karşılığında istediği 16 yaşındaki forvet Sebastiano Esposito ve 22 yaşındaki kaleci Ionut Radu teklifini reddetti.

(Sporx)