Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

Stockhorn Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko 45+1'de penaltıdan, 46. dakikada ve 67. dakikada attığı goller ile yıldızlaştı. Fenerbahçe'nin 4. golünü ise 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Lugano'nun gollerini ise 4. dakikada Ayman El Wafi, 64. dakikada Urman Bislimi, 90+3'te Valenzuela kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe üst tura yükselmek için büyük bir avanta elde etmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, rövanş maçında Lugano ile 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda 20.00'de karşılaşacak.

MOURINHO İLK RESMİ MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı.

Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü.

Kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Rade Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent'e şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

BARTUĞ ELMAZ YEDEKTE

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp döneminde ilk 11'de en çok forma şansı verdiği isimlerden olan Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundurdu.

Gösterdiği performansla hazırlık döneminde dikkati çeken 21 yaşındaki oyuncu, Lugano karşısında kulübede bekledi.

Deneyimli çalıştırıcı, bu pozisyonda Rade Krunic'i ilk 11'de değerlendirdi.

YENİLER YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.

Her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönde

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tadic'in şık pasında gelişine Dzeko'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2.

67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4.

90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Arena Thun

Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Dk. 80 Mahmoud), Bislimi (Dk. 72 Dos Santos), Doumbia, Cimignani (Dk. 61 Mai), Bottani (Dk. 72 Mahou), Aliseda (Dk. 72 Przybylko)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 68 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Szymanski, Tadic (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu), Kent (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 4 El Wafi, Dk. 64 Bislimi, Dk. 90+4 Valenzuela (Lugano), Dk. 45+1 (Penaltıdan), 46 ve 67 Dzeko, Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+3 Tadic, Dk. 70 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 29 El Wafi, Dk. 59 Papadopoulos, Dk. 69 Bottani, Dk. 71 Grgic, Dk. 77 Zanotti (Lugano)