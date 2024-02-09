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Spor

Dzeko'dan Kanarya'ya golcü önerisi! Aleksandar Kahvic'i tavsiye etti

Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Edin Dzeko hem saha içinde hem de saha dışında takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Boşnak forvet, bonservisi Kızılyıldız'da olan Bosna U21 oyuncusu Aleksandar Kahvic'i Fenerbahçe'ye önerdi. Yönetim, Dzeko'nun tavsiyesi üzerine 20 yaşındaki golcüyü listesine ekledi. İşte detaylar...

9 Şubat 2024 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Dzeko'dan Kanarya'ya golcü önerisi! Aleksandar Kahvic'i tavsiye etti
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Bu sezon Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Dzeko, sarı lacivertlilere saha dışında da katkı sunmak için harekete geçti. Boşnak golcünün, Kanarya'ya gelecek vadeden bir santrfor önerdiği gün yüzüne çıktı.

KAHVIC'I TAVSİYE ETTİ

Edin Dzeko'nun, bonservisi Sırp ekibi Kızılyıldız'da bulunan ve kiralık olarak Zeleznicar forması giyen Aleksandar Kahvic'i tavsiye ettiği öğrenildi.

DZEKO'YA BENZİYOR

20 yaşında ve 1.92 boyundaki futbolcu, oyun stiliyle de Dzeko'ya benziyor. Dzeko'nun Kahvic'in takıma katkı vereceği fikrini yönetimle de paylaştığı ve genç yıldızın böylelikle Kanarya'nın radarına girdiği belirlendi.

ÜST DÜZEY POZİSYON BİLGİSİ

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Zeleznicar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bosna Hersek'te gelecek vadeden genç yıldızlardan biri olarak gösterilen Kahvic, üst düzey bir pozisyon bilgisine de sahip.

GELECEK VADEDİYOR

Güncel verilere göre; 350 bin Euro değeri bulunan Kahvic'in önümüzdeki dönemlerde piyasasının da artacağı ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 9 gol atan futbolcu, takımına 2 de asist katkısı sundu. Kahvic, daha önce OFK Belgrad, Maccabi Haifa, Graficar ve Internacional formalarını da terletti.

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