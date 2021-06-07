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  • Dzeko'ya Süper Lig yolu göründü! En güçlü aday Beşiktaş
Spor

Dzeko'ya Süper Lig yolu göründü! En güçlü aday Beşiktaş

Aboubakar ile henüz anlaşamayan Beşiktaş, Roma'nın göndermek istediği Edin Dzeko'yu transfer etmek için harekete geçti.

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:50 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:50
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Beşiktaş'ta sözleşmesi biten teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

Takımın kiralık yıldızları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi isimleri kadroda tutmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı golcü sorununu da çözmek istiyor.

ABOUBAKAR İLE SÖZLEŞME SORUNU

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle gözünü farklı isimlere çevirdi.

İtalyan basınından gelen iddialara göre, Jose Mourinho'nun başına geçtiği Roma'da forma giyen ve şu sıralar Türkiye'de tatilde bulunan Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko için Beşiktaş harekete geçti.

EN GÜÇLÜ ADAY BEŞİKTAŞ

İtalyan basını, bu transfer için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu yazarken, Edin Dzeko'nun yıllık 7.5 milyon euro'yu bulan ücreti yüzünden transferde pazarlıkların süreceğini belirtti.

Roma'nın yüksek ücreti nedeniyle göndermeyi tercih ettiği Dzeko'nun, yeni bir takıma transfer olması için yıllık ücretine ciddi bir indirim yapması bekleniyor.

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