Dzyuba'ya kelepçe
Fener’in hocası, 1-0’ın rövaşında öncelikle Kadıköy’de olduğu gibi Rus ekibinin 1.96’lık forvetini durdurmayı planlıyor. Dzyuba’ya Skrtel-Sadık ikilisi dönüşümlü olarak kelepçe vuracak. Azmoun’a da önlem alınacak.
- StarSpor
Avrupa Ligi’nde yarın akşam deplasmanda Zenit’le karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, bütün planlarını turu geçmek üzerine yapıyor. Sarı-Lacivertliler’in hocası, ilk maçta Kadıköy’de elde ettikleri 1-0’ın avantajını korumanın yolunun da Rus rakiplerinin 1.96’lık forveti Artem Dzyuba’yı durdurmaktan geçtiğini düşünüyor.
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