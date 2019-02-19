Dzyuba'ya kelepçe Fener’in hocası, 1-0’ın rövaşında öncelikle Kadıköy’de olduğu gibi Rus ekibinin 1.96’lık forvetini durdurmayı planlıyor. Dzyuba’ya Skrtel-Sadık ikilisi dönüşümlü olarak kelepçe vuracak. Azmoun’a da önlem alınacak.