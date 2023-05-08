E-spor'da derbi günü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom sunduğu yeniliklerle, dijital oyun ve eSpor ekosistemine öncülük etmeye devam ediyor.

Dijital oyun alışveriş platformu Playstore ve GAMEON markasıyla oyunseverlerin yanında olan Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'in isim ve yayıncısı olarak, birbirinden heyecanlı karşılaşmaları Tivibu üzerinden seyircisine sunuyor.

Türk Telekom eSüper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray derbileri, Tivibu ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Türk Telekom eSüper Lig maçları, Türk Telekom'un TV platformu Tivibu'daki Tivibu Spor kanalından, YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı yayınlanıyor.



Verilen bilgiye göre, Türk Telekom eSüper Lig'de play-off öncesi son maçlara yaklaşırken puan cetveli şekilleniyor. Bu akşam 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş eSpor derbisi Tivibu Spor 4, Tivibu Spor YouTube ve Twitch kanallarından canlı yayınlanacak.

Yarın ise Trabzonspor-Galatasaray derbisi sporseverlerle Tivibu ekranlarında buluşacak. Saat 21.00'de oynanacak maç, Tivibu Spor 4, Tivibu Spor YouTube ve Twitch'ten canlı izlenebilecek.



"ESPOR DÜNYASININ BEKLENTİLERİNE VE İHTİYAÇLARINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN VE HİZMETLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki fiber yatırımları aralıksız sürdürürken, 1.000 Mbps'a kadar yükselen hızlarda internet deneyimi sunduklarını aktardı.



Teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimleri ile eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmeye ve bu alandaki öncü rollerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Özden, şunları kaydetti:



"Dijital oyun alışveriş platformumuz Playstore ile bugüne kadar 1.000'den fazla popüler PC ve Mobil oyun ile çeşitli oyun paketlerini dünya ile aynı anda oyunseverlere sunduk. Yakın bir zamanda sektörün oyunculara özel internet ve oyun odaklı faydalar sunan tek markası olan GAMEON ile de internet ve oyun odaklı faydalar ve etkileşimleri içeren daha entegre bir platformun kapılarını açtık. Sporun gelişimi ve geniş kitlelere ulaşması için uzun yıllardır farklı dallarda sunduğumuz desteği, giderek daha büyük kitleleri peşinden sürüklediğini gördüğümüz eSpor ekosisteminin gelişimi için de sunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız iş birliği ile ismimizi verdiğimiz, aynı zamanda resmi yayın sponsoru olduğumuz Türk Telekom eSüper Lig'deki karşılaşmaları, izleyicilere birçok yenilik ve teknolojik özellikler sunduğumuz TV platformumuz Tivibu ile sporseverlerle buluşturuyoruz."



