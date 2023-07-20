Eberechi Eze: Zaha'nın Crystal Palace'da kalmasını istiyoruz

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Wilfried Zaha'nın takım arkadaşı flaş bir açıklama yaptı.

Crystal Palace'ın on numarası Eberechi Eze, Sky Sports'a, "Zaha'nın elbette burada kalmasını istiyoruz." dedi.

Oyuncunun kalitesini herkesin bildiğini söyleyen Eze, "Nasıl bir kaliteye sahip olduğunu herkes biliyor. İnanılmaz bir oyuncu ve insan. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE TEKLİF YAPTI, BEKLİYOR!

Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği biliniyor. Yıldız oyuncu, sarı lacivertlilerden yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. Ayrıca 5 milyon euro da imza parası alacak. Oyuncunun onay vermesi halinde imzalar atılacak.

Birçok kulübün teklif yaptığı Zaha'nın kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

WILFRED ZAHA KİMDİR?

30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, 1.80 boyunda. Kariyeri boyunca Crystal Palace, M.United, Cardiff üçgeninde gidip geldi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kadı.

7 gol-3 asistlik performansa imza attı. Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynadı. (5 gol-2asist), 7 karşılaşmaya santrfor olarak çıktı. (2 gol-1 asist) 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi.