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Spor

Ecmel Faik Sarıalioğlu: Seçimin yapılacağına inanmıyorum

Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformunun tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıda İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF seçimleri hakkında konuştu.

AA28 Mayıs 2024 Salı 18:30 - Güncelleme:
Ecmel Faik Sarıalioğlu: Seçimin yapılacağına inanmıyorum
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Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformunun tanışma toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yeşilköy'deki bir otelde yapılan toplantıya Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bazı Süper Lig takımlarının yöneticileri katıldı. Ayrıca alt lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri de toplantıda hazır bulundu.

Ecmel Faik Sarıalioğlu, toplantıya gelen başkanlara teşekkür ederek, "Konumuz Türkiye Futbol Federasyonunun erken seçimi. Yaptığımız bir imza kampanyası var. Ben seçimin yapılacağına inanmıyorum ama yine de bu konuyu konuşacağız. Gelecek başkana Türk futbolundaki eksikleri göstermek istiyoruz. Bu platformda da eksiklikleri tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İstanbulspor Kulübü Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türk futbolundaki sorunlarla ilgili sunum yaptı.

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